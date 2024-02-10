Президентка Угорщини подала у відставку

Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з займаної посади.

Таке рішення вона схвалила після того, як викликала суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента», – оголосила вона у своєму відеозверненні.

Нового президента обере угорський парламент. Він матиме на це 30 днів від моменту припинення повноважень президента.

Раніше, 20 квітня 2023 року, напередодні візиту папи Римського в Угорщину, Новак схвалила рішення помилувати близько 20 людей.

Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав приховувати злочини колишньому директору, засудженому за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках.

Новак стала першою жінкою, яка обіймала посаду президента Угорщини, а також наймолодшою на цій посаді в історії країни. Новак була обрана президентом у віці 44 років. Крім того, Новак є віцеголовою партії угорського прем'єра Віктора Орбана «Фідес».