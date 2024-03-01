Винищувачі НАТО за добу двічі перехоплювали російські літаки над Балтикою – командування

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 у четвер, 29 лютого, перехопили над Балтійським морем два російські винищувачі, повідомило Повітряне командування НАТО, оприлюднивши відео та фото у мережі Х, колишньому твітері.

«Подивіться, як виглядає перехоплення вчора над Балтійським морем двома французькими Mirage 2000-5 двох російських Су-30М», – йдеться в дописі.

Зазначається, що «відразу після цього французькі літаки перехопили й російський Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі».

Російські військові літаки регулярно здійснюють польоти з материкової частини Росії до Калінінграда і назад, а це означає, що подібна взаємодія є досить звичним явищем у регіоні.

Такі перехоплення траплялися часто і до того, як Росія вторглася в Україну. Літаки НАТО щорічно робили близько 400 перехоплень російських літаків.