ВПС Німеччини повідомили про перехоплення трьох літаків РФ над Балтійським морем

Три російські військові літаки, які летіли без сигналів транспондерів, були перехоплені в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомили німецькі Військово-повітряні сили 26 квітня.

Німеччина і Велика Британія направили винищувачі Eurofighter, щоб ідентифікувати два винищувачі Су-27 і один літак Іл-20, повідомили німецькі ВПС у твіттері, опублікувавши зображення російських літаків у польоті.

Російські військові літаки регулярно здійснюють польоти з материкової частини Росії до Калінінграда і назад, а це означає, що подібна взаємодія є досить звичним явищем у регіоні.

Такі перехоплення траплялися часто і до того, як Росія вторглася в Україну. Літаки НАТО щорічно робили близько 400 перехоплень російських літаків.

Раніше цього місяця Німеччина передала Британії відповідальність за місію НАТО з контролю за Балтійським повітряним простором. Литва, Латвія та Естонія не мають своїх ВПС.