НАТО розпочинає масштабні навчання у Фінляндії, Норвегії та Швеції

НАТО розпочинає навчання в північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції.



У навчаннях, які триватимуть майже два тижні, візьмуть участь 20 000 солдатів із 13 країн – Бельгії, Великобританії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та США.

За даними армії Фінляндії, у навчаннях Nordic Response 2024 під керівництвом Норвегії беруть участь понад 4000 фінських солдатів.



Протягом багатьох років навчання НАТО, які проводилися раз на два роки в арктичних крайніх районах північної Норвегії, називалися Cold Response.



Однак завдяки розширенню НАТО Фінляндією та незабаром Швецією, «ми тепер розширюємо навчання до скандинавської відповіді», повідомили Збройні сили Норвегії. Цього року навчання приймають Фінляндія, Норвегія та Швеція.

За даними норвезьких військових, близько половини учасників навчатимуться на суші. Решта будуть тренуватися на понад 50 кораблях або понад 110 літаках, які беруть участь у великих навчаннях.

«Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії. З огляду на поточну безпекову ситуацію в Європі, навчання є надзвичайно актуальними та важливішими, ніж будь-коли раніше», – йдеться у заяві Трона Стренда, командувача Центру повітряних операцій Норвегії.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Процес схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО затягнувся. Наприкінці лютого парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до альянсу. Це була остання країна-член НАТО, яка не схвалила заявку.