У 2023 році експорт зброї зі Швеції зріс на 18% – ISP

Експорт зброї зі Швеції зріс на 18% у 2023 році, сягнувши 1,6 мільярда євро на тлі зростання попиту через російсько-українську війну, повідомила шведська урядова агенція, Інспекція стратегічних продуктів (ISP).

Більшість збройного експорту відбувалася до країн Європейського союзу та 39 країн, з якими співпрацює Швеція, йдеться в заяві, яку цитує агенція France-Presse.

Швеція має потужну оборонну промисловість, один лише концерн Saab виробляє такі зразки, як винищувач Gripen, розвідувальний літак Global Eye, протитанкову зброю.

«Погіршення ситуації з безпекою та продовження переозброєння у світі означає, що шведська оборонна промисловість може очікувати багато замовлень упродовж тривалого часу. Шведська військова техніка викликає великий інтерес, зокрема в Україні», – сказав генеральний директор ISP Карл Йохан Вісландер.

За даними ISP, Туреччина також збільшила купівлю зброї у Швеції, її експорт до цієї країни в 2023 році склав чотири мільйони крон (386 тисяч доларів). У 2019 році Стокгольм запровадив обмеження на продаж зброї Анкарі у відповідь на вторгнення Туреччини до Сирії. Ембарго було скасоване після переговорів між двома країнами під час процесу вступу Швеції до НАТО.

10 найбільших напрямків шведського експорту зброї – США, Бразилія, Пакистан, Велика Британія, Німеччина, Індія, Норвегія, Франція та Чехія.