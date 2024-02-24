Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції: говорили про безпекову угоду і виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський у день других роковин повномасштабного вторгнення Росії, зустрівся у Києві з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу глави держави.

«Сьогодні (24 лютого – ред.) день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції в Київ є «важливим знаком солідарності його країни з Україною».

Президента подякував уряду Швеції за «потужну конкретну підтримку України», насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму 7,1 мільярда шведських крон, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Відомо, що під час зустрічі «були обговорені перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії».

Президент «високо оцінив» підтримку з боку Швеції української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

Раніше, 20 лютого, міністерство оборони Швеції оголосило новий, 15-й пакет військової допомоги для України.

Пакет оцінюється в 7,1 мільярда шведських крон (682 мільйона американських доларів). Він передбачає передачу військового обладнання та закупівлю озброєння.

До партії допомоги увійдуть артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, човни та підводна зброя на кшталт мін і морських дронів, а також тренування українських військових. Наразі це найбільший пакет допомоги, який Україна отримувала від Швеції.

Загальна сума військової допомоги, яку Швеція надала Україні за час повномасштабного вторгнення, сягнула майже 30 мільярдів крон (2,88 мільярда доларів).