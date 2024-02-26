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Парламент Угорщини обрав нового президента

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока
Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока. Він є членом партії прем’єр-міністра країни Віктора Орбана «Фідес».

134 угорських депутати проголосували «за» призначення Шуйока президентом, а п’ятеро – «проти».

Шуйок вже склав присягу. Він вступить на посаду за вісім днів – 5 березня. До цього тимчасово обов’язки президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кьовер.

Відомо, що Тамаш Шуйок народився у 1956 році. Юрист за фахом.

З 2000 до 2014 року він обіймав посаду почесного консула Угорщини в Австрії. З 2014 року Шуйок став членом конституційного суду країни, а у 2016-му – очолив його.

Раніше, 20 лютого, президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з займаної посади. Таке рішення вона схвалила після того, як викликала суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента», – оголосила вона у своєму відеозверненні.

20 квітня 2023 року, напередодні візиту папи Римського в Угорщину, Новак схвалила рішення помилувати близько 20 людей.

Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав приховувати злочини колишньому директору, засудженому за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках.

Новак стала першою жінкою, яка обіймала посаду президента Угорщини, а також наймолодшою на цій посаді в історії країни. Новак була обрана президентом у віці 44 років. Крім того, Новак є віцеголовою партії угорського прем'єра Віктора Орбана «Фідес».

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