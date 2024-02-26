Парламент Угорщини обрав нового президента

Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока. Він є членом партії прем’єр-міністра країни Віктора Орбана «Фідес».

134 угорських депутати проголосували «за» призначення Шуйока президентом, а п’ятеро – «проти».

Шуйок вже склав присягу. Він вступить на посаду за вісім днів – 5 березня. До цього тимчасово обов’язки президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кьовер.

Відомо, що Тамаш Шуйок народився у 1956 році. Юрист за фахом.

З 2000 до 2014 року він обіймав посаду почесного консула Угорщини в Австрії. З 2014 року Шуйок став членом конституційного суду країни, а у 2016-му – очолив його.

Раніше, 20 лютого, президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку з займаної посади. Таке рішення вона схвалила після того, як викликала суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію.

«Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся. Сьогодні я востаннє звертаюся до вас як глава держави, я подаю у відставку з поста президента», – оголосила вона у своєму відеозверненні.

20 квітня 2023 року, напередодні візиту папи Римського в Угорщину, Новак схвалила рішення помилувати близько 20 людей.

Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав приховувати злочини колишньому директору, засудженому за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках.

Новак стала першою жінкою, яка обіймала посаду президента Угорщини, а також наймолодшою на цій посаді в історії країни. Новак була обрана президентом у віці 44 років. Крім того, Новак є віцеголовою партії угорського прем'єра Віктора Орбана «Фідес».