Угорщина 26 лютого планує ратифікувати вступ Швеції до НАТО

Парламент Угорщини 26 лютого планує проголосувати за ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

Голосування в парламенті Угорщини, що, як очікується, пройде без проблем після візиту прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про зброю, покладе край місяцям затримок щодо зміни політики безпеки Швеції.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на членство, що погіршило її відносини зі США і викликало занепокоєння серед союзників.