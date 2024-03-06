У Польщі почали запуск першої спільної інституції України й НАТО – уряд

У польському місті Бидгощ пройшла перша зустріч проєктної команди із запуску Спільного центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки й освіти (JATEC) – першої спільної інституції Північноатлантичного альянсу й України, повідомили в українському уряді. Засідання відбулося 5 березня.

«Ми розглядаємо центр, поряд із механізмами Ради Україна-НАТО, як додатковий структурний елемент для нашої інтеграції до альянсу», – наголосила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Вона зауважила, що проєктна команда зосередиться на актуальних питаннях, які «сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії».

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Рішення про запуск JATEC у польському Бидгощі ухвалили за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони 15 лютого 2024 року.

Серед завдань роботи спільного центру:

спільний аналіз і узагальнення досвіду в сфері оборони й безпеки;

удосконалення системи підготовки і військової освіти;

сприяння підвищенню взаємосумісності;

розвиток спроможностей Сил оборони України.



В уряді додали, що робота JATEC спрямована на досягнення повної сумісності Збройних сил України і сил країн НАТО.