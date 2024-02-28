84% опитаних громадян України підтримують вступ країни до Європейського союзу, свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, яке презентували 28 лютого на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна».

Підтримка вступу до ЄС в Україні продовжує зростати. Під час опитування центру в грудні 2022 року – 79% респондентів були за вступ до міжнародного об’єднання.

Не підтримують таку перспективу лише 7% опитаних – це менше на один відсоток, ніж у грудні 2022 року.

Серед регіонів найбільша підтримка вступу до ЄС у західного – 91%, 86% – центрального, 78% жителів східного та 74,5% – південного.

Також більше підтримують вступ до ЄС ті, хто переважно спілкується українською мовою, кажуть соціологи, – 87%, а серед тих, хто переважно розмовляє російською, підтримка на 10% нижча.

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Лише 23% опитаних вважають, що Україна зможе вступити до Євросоюзу у найближчій перспективі – протягом 1-3 років, 27% вважають, що протягом 3-5 років, 15% – протягом 5-10 років, і лише 5% – протягом 10-20 років.

Позитивне ставлення до ЄС мають 87% українців, до Організації Північноатлантичного договору – 77%. Значно менша підтримка в Організації Об’єднаних Націй – 57% та Міжнародного комітету Червоного Хреста – 54%.

Станом на кінець листопада 2023 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО в разі проведення такого референдуму, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Водночас 60% українців заявили про готовність відкласти в часі набуття членства в ЄС, щоб Україна відстоювала свої інтереси під час переговорів. Про це йдеться в опитуванні КМІС, проведеному на замовлення Консультативної місії ЄС у вересні минулого року.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

8 листопада минулого року Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.