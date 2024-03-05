Зміцнити оборону Європи та України: Франція та Чехія підписали план співпраці

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали План дій стратегічного партнерства до 2028 року, який, серед іншого, стосується і європейської безпеки та військової підтримки України.

Під час офіційного візиту до Праги Макрон наголосив на співпраці Чехії та Франції щодо посилення оборонної промисловості як задля військової підтримки України, так і для зміцнення колективної безпеки Європи.

«Підтримка України також означає більший європейський суверенітет і автономію, – зазначив він під час зустрічі у будівлі уряду. – Ми хочемо продовжувати спрямовувати нові інструменти військової підтримки Європейського Союзу на Україну та ширше, щоб зміцнити європейську оборонно-промислову базу».

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Президент Франції також підкреслив інші сфери співпраці щодо України, зокрема у питанні розмінування та кіберзахисту:

«Все це, очевидно, спонукатиме нас в найближчі місяці продовжувати підтримувати Україну так сильно, так довго та інтенсивно, як це потрібно, щоб Росія не перемогла».

Раніше цього ж дня Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся із президентом Чехії Петром Павелом. Макрон підтримав чеський план щодо закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Минулого тижня на конференції у Парижі президент Франції заявив, що не виключає ймовірного відправлення в Україну військ країн НАТО. Це викликало обурення з боку країн-союзників Франції, зокрема Німеччина, Британія та США відкинули варіант відправлення своїх військ в Україну.

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У ексклюзивному інтерв’ю виданню Novinky та газеті Právo Макрон відповів, що Франція відмовляється «входити у логіку ескалації». «Проте українці борються за наші цінності, нашу безпеку та свободу, і наш підхід має відповідати цьому виклику», – додав французький президент.

Під час візиту Макрона до Праги президент Чехії Петр Павел також висловив думку, що «можливостей (допомоги Україні – ред.) справді багато».

«Я за те, щоб шукати нові шляхи, включно з продовженням дискусії про можливу присутність в Україні. Давайте не обмежувати себе там, де ми не повинні», – сказав він.

Під час зустрічі 5 березня Макрон також заявив, що його країна приєднається до чеського плану з надання Україні боєприпасів.

Минулого місяця на безпековій конференції у Мюнхені Петр Павел повідомив, що Чехії вдалося знайти близько 800 тисяч одиниць 155-мм і 122-мм снарядів. За його словами, доставити цю зброю зможуть «протягом кількох тижнів», якщо вдасться зібрати необхідне фінансування. Для цього потрібна підтримка групи країн.