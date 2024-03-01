У Чехії кажуть, що перша партія снарядів, які знайшла Прага, можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів

Перша партія снарядів, які знайшла Чехія, можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів, повідомив Bloomberg гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Ян Їреш.



Він не уточнив, які саме європейські країни є учасниками цієї ініціативи і не назвав, чиї запаси використовуються. Утім, зазначив, що інформація про поставки, швидше за все, буде розкрита після їхнього прибуття.



За його словами, низка європейських країн є учасниками цієї ініціативи. Він не назвав, які саме країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але сказав, що інформація про поставки, швидше за все, буде розкрита після їхнього прибуття.

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів до України.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку. Також про підтримку чеської ініціативи заявила Бельгія та Нідерланди.