Макрон у Празі закликав союзників «не бути боягузами» і підтримати Україну

На зустрічі з французькими експатами у Празі президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Чехія усвідомлюють, що війна повернулася в Європу. Він закликав союзників активізувати допомогу Україні.

«Ми, безумовно, наближаємося до моменту в Європі, коли буде доречно не бути боягузом. – заявив Макрон. – Ми ніколи не хочемо бачити трагедій, які наближаються, ми ніколи не хочемо бачити, що стоїть на кону. І я вірю, що наші дві країни усвідомлюють те, що відбувається в Європі, те, що війна повернулася на нашу землю».

Він додав, що загроза стала нестримною і поширюється «з кожним днем» на європейські країни.

«І нам доведеться жити відповідно до історії та мужності, якої вона вимагає», – сказав президент Франції.

Емманюель Макрон перебуває з офіційним візитом у Празі, щоб обговорити чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС. Під час зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом Макрон також заявив, що його країна приєднається до чеського плану.

«Росія не повинна виграти цю війну, – сказав Макрон. – Потрібно підтримувати український народ і українську армію стільки, скільки буде потрібно».

Він наголосив на важливості чеської ініціативи щодо боєприпасів і сказав, що французькі міністри продовжать переговори на цю тему.

Минулого місяця на безпековій конференції у Мюнхені Петр Павел повідомив, що Чехії вдалося знайти близько 800 тисяч одиниць 155-мм і 122-мм снарядів. За його словами, доставити цю зброю зможуть «протягом кількох тижнів», якщо вдасться зібрати необхідне фінансування. Для цього потрібна підтримка групи країн.

Ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Як писав Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Минулого місяця стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.