Президент Чехії закликав партнерів «шукати нові шляхи» для допомоги Україні

Під час переговорів президентів Чеської республіки і Франції у Празі однією з головних тем була підтримка України в її боротьбі з російською агресією. Як повідомляють ЗМІ, французький президент Еммануель Макрон наголосив на важливості реалізації чеської ініціативи щодо забезпечення амуніцією України з країн, які не входять до Європейського союзу.

«Ми повинні звернутись до неєвропейських країн, ми повинні вистояти щодо короткочасних потреб, які стосуються боєприпасів», – зазначив французький Макрон.

На необхідності продовжувати підтримку України також наголосив президент Чехії Петр Павел.

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«Позаяк ми зацікавлені, щоб Росія в Україні програла, ми не можемо зупинитись на допомозі, котру надаємо Україні сьогодні. Бачу можливості шукати інші форми допомоги і рішення й не обмежуватись там, де в цьому немає потреби», – сказав Павел.

Він виступив за те, щоб партнери України «шукали нові шляхи, включно з триваючою дискусією про можливу присутність в Україні». При цьому Павел зазначив, що він має на увазі не відправлення в Україну бойових частин, а форми допомоги і «небойову зацікавленість». На думку чеського президента, Європа повинна грати більшу роль у стримуванні Росії.

Під час зустрічі 5 березня Макрон також заявив, що його країна приєднається до чеського плану з надання Україні боєприпасів.

Минулого місяця на безпековій конференції у Мюнхені Петр Павел повідомив, що Чехії вдалося знайти близько 800 тисяч одиниць 155-мм і 122-мм снарядів. За його словами, доставити цю зброю зможуть «протягом кількох тижнів», якщо вдасться зібрати необхідне фінансування. Для цього потрібна підтримка групи країн.