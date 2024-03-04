Міноборони Франції опублікувало список військового обладнання, наданого Україні

Міністерство оборони Франції опублікувало список військової допомоги, відправленої в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця грудня 2023 року.

«Загалом Франція доправила в Україну військової техніки на суму 2,615 мільярда євро, до яких додаються 1,2 мільярда євро, пожертвувані до Європейського фонду миру, тобто йдеться про підтримку на суму понад 3,8 мільярда євро в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Ці фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями в сфері навчання: близько 10 000 українських солдатів уже пройшли навчання армій Польщі й Франції», – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Франції.

У переліку з 50 пунктів згадані, зокрема, 30 артилерійських установок Caesar, шість ПЗРК Mistral, 160 розвідувальних дронів. Водночас кількість переданих ракет Crotale, Aster і SCALP не уточнюється.

16 лютого Україна і Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Після цього Франція оголосила про надання Україні трьох мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.