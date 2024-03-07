Швеція офіційно стане членом НАТО 7 березня

Швеція, як очікується, офіційно приєднається до НАТО 7 березня у Вашингтоні, через два роки після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило її переглянути свою політику національної безпеки.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон перебуває з візитом у Вашингтоні, де держсекретар США Ентоні Блінкен урочисто отримає ратифікаційні документи після місяців напруженої боротьби за отримання необхідного схвалення від усіх членів НАТО.

Білий дім заявив перед зверненням президента Джо Байдена до Конгресу, що Швеція приєднається до НАТО 7 березня.

«Наявність Швеції як союзника по НАТО зробить Сполучені Штати і наших союзників ще безпечнішими», – йдеться в заяві.

Крістерссон заявив, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив йому, що Швеція офіційно запрошена приєднатися до альянсу після того, як усі країни-члени ухвалили протокол про вступ країни.

«Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО», – написав прем’єр у соцмережі X.

Уряд Швеції окремо заявив, що ухвалить офіційне рішення про приєднання країни до НАТО 7 березня.

Очікується, що прапор Швеції буде піднятий у брюссельській штаб-квартирі альянсу 11 березня.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.

Для прийняття нових країн необхідна одностайна підтримка всіх членів НАТО, заявку Швеції тривалий час не схвалювали Туреччина і Угорщина.