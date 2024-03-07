Адміністрація Байдена зважує щодо можливості залучити 200 млн доларів армії США для надання допомоги Україні – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона залучити близько 200 мільйонів доларів фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.



Фінансування може бути використане для оплати критично важливої зброї, припасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, і це відбувається через невеликі територіальні просування російських військ за останні тижні.



Дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону підкреслюють зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України. Але це можливе фінансування є мізерним у порівнянні з близько 60 мільярдами доларів допомоги Україні.

За даними одного з джерел агентства, остаточне рішення ще не схвалили.

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Минулого тижня CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела фінансування, яке у нього залишилося, для військової допомоги для України. Зазначалося, що оборонне відомство США все ще має в своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів президентських повноважень для України, що дозволяє Пентагону залучати з власних запасів військову техніку для Києва.



Проте раніше Пентагон не бажав витрачати будь-яку частину цих грошей, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані, тому що взяття із запасів Міноборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на готовність американських військ.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». За даними CNN, завершити пропозицію та досягти консенсусу можуть наприкінці березня або у квітні.