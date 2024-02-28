95% українців негативно ставляться до Росії – опитування

95% опитаних українців негативно ставляться до Росії. Найбільша симпатія у жителів України до краї Балтії та Великої Британії, свідчать результати соціологічного опитування Центру Разумкова, яке проводили з 19 до 25 січня.

Крім Росії, серед країн з найбільшою антипатією – Білорусь (87%), Іран (82%), Китай (72,5%) та Угорщина (59%).

Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Литви (91%), Латвії (90,5%), Великої Британії (90%).

Симпатизують українці також Німеччині (89%), Естонії (89%), Канаді (88%), США (87%), Франції (86%), Чехії (86%), Польщі (86%), Нідерландам (83%), Молдові (81%) та Японії (74%),

Переважає позитивне ставлення до Ізраїлю (65%), Румунії (64%), Азербайджану (61%), Вірменії (57,5%), Словаччини (56%) та Туреччини (55,5%).

Стосовно Індії, то відсоток тих, хто ставиться позитивно та негативно майже збігається – 37% та 40% відповідно.

У серпні 2022 року, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», негативно ставилися до росіян 81% українців (у квітні 2022 року таких було – 69%, у квітні 2021 – 41%).

До білорусів, згідно з опитуванням, у серпні 2022 негативно ставились 52% опитаних (у квітні 2022 року – 33%, у квітні 2021 – 4%).

Також, відповідно до опитування, проведеного у грудні 2023 року російським аналітичним центром «Левада-центр», 77% росіян підтримують російське вторгнення в Україну з початку 2022 року. Разом з тим, половина опитаних підтримує ідею мирних переговорів.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.