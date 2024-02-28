Спецпосланець Китаю знову їде на переговори до України, Росії і ЄС

Спеціальний представник Китаю з питань Євразії відвідає Україну, Росію, Польщу, Німеччину і Францію, починаючи з 2 березня, для переговорів щодо припинення війни, яку РФ веде проти України, повідомило 28 лютого китайське Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, Лі Хуей також зустрінеться з представниками ЄС у Брюсселі, повідомила речниця китайського МЗС Мао Нін.

«Ми ніколи не відмовлялися від наших зусиль сприяти миру і ніколи не припиняли наших зусиль сприяти переговорам», – сказала вона.

За словами речниці, Китай продовжить «відігравати унікальну роль, здійснювати човникову дипломатію, вибудовувати консенсус між усіма сторонами, вносити мудрість Китаю, щоб сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні».

Лі відвідував регіон минулого року, провівши переговори в Москві, Києві й низці європейських столиць. Зокрема, у травні спеціальний представник Пекіна в справах Євразії зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись представити себе як потенційного посередника між сторонами протистояння.

МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні Росії проти України, але його критикують за відмову засудити Москву через її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року і за зв’язки з РФ.