Пожежа в готелі з українськими біженцями в Нідерландах – що відомо про 72 людини

Через пожежу в будівлі, населеній 72 українцями, довелося переселити 25 переселені. Через кіптяву і пошкодження водою не всі номери готелю наразі придатні для проживання. Також двоє біженців отримали психологічну допомогу у лікарні, розповів 28 лютого посол України у Нідерландах Олександр Карасевич проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

Інцидент стався 26 лютого у невеличкому нідерландському місті Стенвейк. Місцеве видання NOS пише, що вогнеборці кваліфікували її як «дуже велику пожежу». Для гасіння полум’я залучили рятувальників з-поза меж міста, дві автовежі та санітарну авіацію.

Пожежу ліквідовували близько двох годин, а евакуація мешканців була досить хаотичною через мовний бар’єр, зазначає Rtvoost, посилаючись на речника безпеки в регіоні.

Водночас, за словами Олександра Карасевича, українські мігранти не зверталися по допомогу до установи. Про інцидент дипломат дізнався від місцевої влади та правоохоронців.

«Так, була пожежа, дим, але щоб сказати, що це була якась критична ситуація, за наявною у нас інформацією, я не можу. Причина пожежі, як нам кажуть, це – несправність електрообладнання. Загиблих, тяжкопоранених немає. На короткий час двох мешканців цієї локації забрали до медичного закладу, їм надали виключно психологічну допомогу, тому що ніяких фізичних травм завдано не було», – розповідає Карасевич.

За інформацією Steenwijeker Courant, готель приймає українських біженців із березня 2022 року. Нині частину людей переселили в будинок відпочинку та колишню школу.

«Загалом в цьому готелі проживало близько 70 громадян України, частину готелю зараз відселили, це – двадцять людей плюс. Їх переселили неподалік до іншої локації. І наразі буде робитися ремонт тієї частини готелю, який постраждав», – каже Олександр Карасевич.

За інформацією Надзвичайного і Повноважного Посла України у Нідерландах, загалом держава надала прихисток близько 105-107 тисячам українських біженців від початку повномасштабної війни в Україні.