Прем’єр Нідерландів не очікує посилення санкцій через смерть Навального

Євросоюз нині працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, й смерть російського опозиціонера Олексія Навального «змусить ще більше відчути нагальність погодити його». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода в Мюнхені сказав прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Водночас глава нідерландського уряду сумнівається, що трагедія з Навальним забезпечить посилення обмежувальних заходів як таких.

«Не думаю, що це саме по собі призведе до додаткових санкцій, тому що ми, до речі, погоджуємо їх наступними вихідними (до річниці російського масштабного вторгнення до України – ред.)», – заявив Рютте.

На його думку, нові пакети важливі, але поряд з цим важливо й закрити лазівки в уже наявних.

«Прогалини ще є. Залишаються питання вторинної торгівлі через інші країни, що дозволяє Росії отримувати продукцію. Отже, Єврокомісія та країни-члени ЄС тісно співпрацюють, щоб закрити ці лазівки», – резюмував Рютте.

Євросоюз нині готує 13-й пакет санкцій до річниці російського вторгнення в Україну. Як повідомив посадовець ЄС у коментарі Радіо Свобода, Європейська служба із зовнішніх справ пропонуватиме лише індивідуальні санкції.

Також ЄС запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за постачання ракет, які російські військові використовують для ударів по Україні. Під європейські санкції можуть потрапити міністр оборони КНДР та Головне ракетне управління країни.