Країни G7 закликали РФ роз’яснити обставини смерті Навального

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) закликали владу Росії повністю роз’яснити обставини смерті в колонії опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться у заяві, схваленій за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччини, Японії та Канади. Вона пройшла в суботу в Мюнхені, де в ці дні відбувається міжнародна конференція з безпеки.



Зустріч, як повідомила головуюча в G7 Італія, почалася з хвилини мовчання на згадку про Навального.

«За його ідеї та боротьбу за свободу та проти корупції в Росії Навального фактично довели до смерті», – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.



Російська влада повідомила про раптову смерть Навального в колонії 16 лютого. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті.

Багато лідерів країн Заходу, коментуючи цю новину, поклали відповідальність за смерть опозиціонера на російську владу і особисто російського президента Володимира Путіна.



Лідери США, Великобританії та країн ЄС не виключили нових санкцій щодо Росії у зв’язку зі смертю Навального.



Представники російської влади напередодні звинуватили лідерів Заходу в тому, що вони використовують смерть Навального для нападок на Росію, зазначаючи, що про причини смерті поки що рано робити висновки.



Матері та адвокатам Навального у суботу, 17 лютого, як повідомляється, відмовилися видати тіло померлого і навіть повідомити, де воно є. У Слідчому комітеті заявили, що тіло не видадуть до закінчення перевірки. Офіційно про причини смерті не йшлося. У неофіційній бесіді співробітники колонії сказали матері Навального, що був поставлений діагноз «синдром раптової смерті», стверджують соратники політика.