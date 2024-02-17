Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Країни G7 закликали РФ роз’яснити обставини смерті Навального

Багато лідерів країн Заходу, коментуючи цю новину, поклали відповідальність за смерть опозиціонера на російську владу
Багато лідерів країн Заходу, коментуючи цю новину, поклали відповідальність за смерть опозиціонера на російську владу

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) закликали владу Росії повністю роз’яснити обставини смерті в колонії опозиціонера Олексія Навального. Про це йдеться у заяві, схваленій за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччини, Японії та Канади. Вона пройшла в суботу в Мюнхені, де в ці дні відбувається міжнародна конференція з безпеки.

Зустріч, як повідомила головуюча в G7 Італія, почалася з хвилини мовчання на згадку про Навального.

«За його ідеї та боротьбу за свободу та проти корупції в Росії Навального фактично довели до смерті», – заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.


Російська влада повідомила про раптову смерть Навального в колонії 16 лютого. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті.

Багато лідерів країн Заходу, коментуючи цю новину, поклали відповідальність за смерть опозиціонера на російську владу і особисто російського президента Володимира Путіна.


Лідери США, Великобританії та країн ЄС не виключили нових санкцій щодо Росії у зв’язку зі смертю Навального.

Представники російської влади напередодні звинуватили лідерів Заходу в тому, що вони використовують смерть Навального для нападок на Росію, зазначаючи, що про причини смерті поки що рано робити висновки.

Матері та адвокатам Навального у суботу, 17 лютого, як повідомляється, відмовилися видати тіло померлого і навіть повідомити, де воно є. У Слідчому комітеті заявили, що тіло не видадуть до закінчення перевірки. Офіційно про причини смерті не йшлося. У неофіційній бесіді співробітники колонії сказали матері Навального, що був поставлений діагноз «синдром раптової смерті», стверджують соратники політика.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG