Міністри ЄС вирішили продовжити заходи для зниження споживання газу

Міністри енергетики ЄС погодилися продовжити заходи щодо добровільного скорочення споживання газу на цільові 15% у всьому Європейському Союзі до березня 2025 року.



Міністерка енергетики Бельгії Тінне ван дер Стратен заявила у заяві, що блок «пройшов довгий шлях з 2022 року» після нападу Росії на Україну.



«З 2022 року ми пройшли довгий шлях, ухваливши скоординовані заходи в ЄС і швидко відреагувавши на енергетичну кризу, спричинену загарбницькою війною Росії проти України. Політична угода, досягнута сьогодні, свідчить про наше зобов’язання бути готовими до будь-яких збоїв у постачанні та гарантувати безпечну зиму для наших громадян і промисловості», – сказала вона.



У 2022 році країни ЄС зобов’язалися скоротити своє споживання щонайменше на 15% порівняно з середнім показником за останні п’ять років, щоб забезпечити постачання енергії на зиму після того, як Росія різко скоротила експорт до блоку. Ці заходи погодилися продовжити до 31 березня 2025 року.

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Сьогоднішня політична угода має бути офіційно схваленою Радою ЄС. Очікується, що ухвалення рекомендації відбудеться пізніше в березні 2024 року.

Ціни на природний газ різко зросли у 2022 році через вторгнення Росії в Україну. На піку оптові ціни перевищували 300 євро. Ціни помітно впали після того, як дефіциту газу вдалося уникнути завдяки заміні російського палива імпортом з інших країн і скороченню попиту.