Росія буде і далі використовувати енергетику як зброю – розвідка Британії

В умовах війни з Україною Росія намагається використовувати енергетичну політику для «підриву міжнародної енергетичної безпеки» і маніпулює цим питанням, щоб послабити підтримку України в Європі, заявила 26 лютого розвідка Великої Британії.

«﻿﻿Зменшуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт і змінюючи умови оплати, Путін намагався підірвати єдність Європи проти незаконної війни Росії», – йдеться у зведенні, оприлюдненому Міністерством оборони Британії.

Енергетика, вважають у Міноборони Британії, залишиться для РФ «інструментом примусу», яка демонструє зв’язок між російською безпековою й енергетичною політикою.

«Дуже ймовірно, що Росія продовжуватиме використовувати енергетику як зброю для глобальної економічної вигоди і політичного впливу, що свідчить про зв’язок між енергетикою, безпекою, політичними і військовими цілями», – вважають у Міноборони Британії.

Росія зменшила поставки природного газу до Європи у відповідь на санкції Заходу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На момент вторгнення Росії до України 2022 року, ЄС значною мірою залежав від російського газу. Загалом, за даними офіційного статистичного управління ЄС, Євростату, у 2021 році Росія забезпечувала понад 40 відсотків імпорту газу до Євросоюзу – від 95 відсотків газу Угорщині до 10 відсотків газу Іспанії.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Берлін призупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2», який ще не розпочав транспортування російського газу до Німеччини. Потім, у вересні 2022 року, вибухами були зруйновані частини «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2», внаслідок чого трубопроводи вийшли з ладу.

Найближчими роками постачання російського газу, ймовірно, ще більше скоротиться. Термін дії поточного контракту на транзит російського газу через територію України спливає у 2024 році. Поки не відомо, чи він буде продовжений.