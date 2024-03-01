У Москві 1 березня прощатимуться з Навальним

Прощання й поховання російського опозиційного політика Олексія Навального мають відбутися на південно-східній околиці Москви 1 березня в умовах посиленої безпеки й інших тактик російської влади, спрямованих на те, щоб зменшити кількість охочих долучитися до церемонії.

Речниця Навального Кіра Ярмиш напередодні повідомила в X, раніше Twitter, що початок церемонії запланований на 14:00 за місцевим часом у церкві в московському районі Мар’їно, де раніше жив Навальний.

«Незважаючи на весь спротив, прощання з Олексієм обов’язково відбудеться завтра. Панахида – о 14:00, похорон – о 16:00. Якщо ви в Москві – приходьте», – написала Ярмиш.

Для тих, хто не зможе прийти, за словами речниці, похорон транслюватимуть на YouTube.

Поки що незрозуміло, скільки людей прийде і як влада забезпечить контроль. Лише за покладання квітів у пам’ять про Навального по всій країні затримали сотні росіян.

Після відспівування Навального поховають на Борисовському кладовищі. Напередодні стало відомо, що на цвинтарі і на сусідній станції метро посилили охорону, а на кожному ліхтарі навколо кладовища встановили камери спостереження.

Команда Навального також закликала прихильників критика Кремля по всьому світу зібратися о 19:00 у своїх часових поясах, щоб вшанувати його пам’ять.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.