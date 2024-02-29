Поліція в Москві патрулює цвинтар, де 1 березня ховатимуть Навального

Борисівський цвинтар у столиці Росії Москві, де 1 березня ховатимуть Олексія Навального, розпочала патрулювати поліція, повідомляє кореспондент видання RusNews.

До цвинтаря привезли велику кількість металевих огорож, а поряд із ним ходять патрулі, які складаються з двох-трьох поліцейських.

Видання пише, що по периметру цвинтаря «на кожному ліхтарному стовпі» з 26 лютого встановлюють камери спостереження. Відео встановлення камер раніше публікував телеграм-канал «Осторожно, новости».

Про те, що Навального 1 березня поховають на Борисівському цвинтарі, повідомила речниця політика Кіра Ярмиш. Відспівування відбудеться в церкві на південно-східній околиці російської столиці. Директор заснованого Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов розповів, що залу для прощання знайти так і не вдалося. За його словами, влада продовжувала наполягати на «тихому сімейному похороні з прощанням на Хованському цвинтарі».

Про загибель Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. До цього слідчі шантажували матір політика та вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».