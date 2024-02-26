Шольц вважає, що Навального «вбив режим»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає відповідальним за смерть опозиційного політика Олексія Навального президента Росії Володимира Путіна, сказав він 26 лютого в Берліні на редакційній конференції інформаційного агенства DPA.

«Я, як і всі інші, припускаю, що його вбив режим», – сказав політик, та додав, що «смерть стала наслідком диктатури».

Канцлер Німеччини зазначив, що смерть Навального свідчить про слабкість російської влади.

«Водночас ми бачимо, що російський президент і всі ті, хто його політично підтримує, дуже бояться. Про це свідчить той факт, що єдиного кандидата в президенти, якого підтримувала опозиція, було виключено з виборчих бюлетенів», – заявив Шольц.

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Читайте також: Євросоюз закликав Росію провести міжнародне розслідування смерті Навального

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. У офіційному висновку про смерть вказано, що Навальний помер із природних причин.

Американський президент Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.