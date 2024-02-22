Влада Москви заборонила ходу памʼяті Навального і Нємцова

Влада Москви відмовила у проведенні маршу памʼяті опозиційних політиків Олексія Навального та Бориса Нємцова. Чиновники послалися на «ковідні обмеження». Про це 22 лютого повідомив Андрій Нечаєв – голова партії «Громадянська ініціатива», яка подавала заявку на проведення заходу.

Політик заявив, що партія чекає на офіційну письмову відмову влади. «Громадянська ініціатива» мала намір провести марш памʼяті 2 березня.

Раніше в російському місті Барнаулі влада заборонила проводити мітинг памʼяті Бориса Нємцова, який сама ж раніше погодила. У Новосибірську влада заборонила проводити акцію памʼяті жертв політичних репресій біля памʼятника в Наримському сквері через те, що організатор нібито повʼязаний із визнаним у Росії екстремістським «Фондом боротьби з корупцією».

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту за 100 метрів від Кремля. Йому шість разів вистрілили в спину та голову. Замовників убивства слідство не визначило. Щороку по всій Росії проводять акції памʼяті вбитого політика. На них до заборони масових акцій у роки пандемії COVID-19 приходили тисячі людей. Впродовж останніх років влада все частіше під різними приводами забороняє людям збиратися та вшановувати памʼять Нємцова.

Про смерть опозиціонера Олексія Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, політик, який утримувався в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Після повідомлення про загибель Навального у десятках містах Росії люди стали покладати квіти до стихійних меморіалів, часто – до міських памʼяток, присвячених жертвам політичних репресій. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», поліція затримала понад 350 осіб, які хотіли вшанувати памʼять опозиційного політика.