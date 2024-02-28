«Путін має відповісти за те, що зробив із сусідньою мирною країною» – Юлія Навальна в Європарламенті

Дружина загиблого в увʼязненні російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна вперше за майже два тижні після смерті чоловіка згадала про війну своєї країни проти України.

«Путін має відповісти за те, що він зробив із моєю країною. Путін має відповісти за те, що він зробив із сусідньою мирною країною. Путін має відповісти за те, що він зробив із Олексієм», — сказала вона 28 лютого у виступі в Європарламенті.

Депутати вітали промову Юлії Навальної овацією.

29 лютого Європарламент планує ухвалити резолюцію у звʼязку зі смертю Навального. Очікується, що в ній ітиметься про необхідність вжиття заходів «на підтримку політичних увʼязнених і громадянського суспільства» в Росії.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого. До того кілька днів його не видавали родичам. Людмила Навальна повідомляла, що у Слідчому комітеті Росії їй поставили ультиматум: або вона погоджується на таємні похорони сина без публічного прощання, або Навального поховають на цвинтарі, де колонія має ділянку.

Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. У висновку про його смерть сказано, що політик помер від природних причин, повідомляли соратники опозиціонера. Інші подробиці не наводяться. За кілька днів до смерті Навального 27-й раз відправили до штрафного ізолятора. Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова політика Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.