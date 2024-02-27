Соратникам Навального відмовляють у приміщенні для прощання в Москві

Приміщення, де відбудеться прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним, поки що знайти не вдається, повідомила речниця політика Кіра Ярмиш.

Соратники Навального, розповіла вона, обдзвонили більшість приватних та державних ритуальних агенцій, комерційних майданчиків та похоронних залів.

«Десь кажуть, що приміщення зайняте. Десь відмовляються при згадуванні прізвища Навальний. В одному місці нам прямо сказали, що ритуальним агенціям заборонили з нами працювати», – написала Ярмиш у соцмережі X.

26 лютого Ярмиш повідомила, що соратники Навального шукають приміщення для публічного прощання з політиком, яке планується провести наприкінці цього робочого тижня. Речниця Навального закликала звʼязатися із соратниками політика тих, хто має придатне для прощання приміщення.

16 лютого пенітенціарна служба в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на півночі Росії заявила, що Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк». Тіло політика віддали його матері лише через девʼять днів. Людмила Навальна повідомила, що від неї вимагають поховати сина таємно та без публічного прощання. Виконувати ці вимоги вона відмовилася. Передбачається, що Навального буде поховано на одному з московських цвинтарів, але дату і місце похорону поки не оголошено.