Німеччину після смерті Навального перестав цікавити обмін Красікова – FT

Інтерес Німеччини до обміну ймовірного офіцера ФСБ Росії Вадима Красікова, засудженого за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, «помітно знизився» після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, пише Financial Times із посиланням на американських та німецьких чиновників.

Як зазначає видання, включення Навального до списків робило сам обмін набагато більш прийнятним для уряду ФРН, оскільки російський політик мав багато прихильників у Німеччині. 2020 року він лікувався в берлінській клініці «Шаріте» після отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

Однак смерть Навального, за словами німецького чиновника, з яким поговорила FT, зробила такий обмін «набагато менш імовірним». Ще один співрозмовник, обізнаний із ситуацією, також повідомив, що після смерті Навального інтерес Берліна до угоди, яка, крім Навального, могла також включати американського морського піхотинця Пола Вїлана та журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, ослаб.

«У них більше немає в полі зору нікого, на кого, на їхню думку, варто було б обміняти вбивцю, що спонсорується державою», – сказав американський чиновник, із яким поговорило видання.

Про те, що обмін Красікова тепер навряд чи можливий, також повідомило джерело, близьке до бізнесмена Романа Абрамовича. За даними соратників Навального, саме він передав Путіну пропозицію щодо обміну, частиною якої був російський опозиціонер. «Ситуація із Красиковим значно погіршилася. Його буде складно вписати в якусь домовленість», – сказав співрозмовник FT.

Представник канцлера Німеччини Олафа Шольца відмовився від коментарів. Представник Абрамовича також не відповів на запит FT. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що «йому нічого не відомо про домовленість щодо обміну Навального на Красікова».

Про плани обміну Навального також повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела, за даними яких переговори просунулися далеко. Через це в уряді Німеччини були «особливо шоковані» звісткою про смерть Навального. The New York Times із посиланням на речницю Навального Кіру Ярмиш зазначає, що сам політик знав про обговорення можливого обміну, але не був проінформований докладно. «Він розумів, що відбуваються якісь переговори, але не знав подробиць», – повідомила Ярмиш. Незалежно підтвердити слова соратників Навального про обмін видання поки що не змогло.

26 лютого голова створеного Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Марія Пєвчих розповіла, що впродовж двох років команда Навального працювала над обміном політика на Красікова. За її словами, 15 лютого вона отримала інформацію, що «переговори перебувають на фінальній стадії», а наступного дня Навального було вбито у колонії «Полярний вовк» у Харпі на півночі Росії. Про те, що Навального мали намір обміняти на Красікова, 18 лютого також писав німецький таблоїд Bild. Заступник офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман у своєму коментарі Deutsche Welle заявила: «Ми на цю тему не висловлюємося».

Вадима Красікова в серпні 2019 року засудили у Німеччині до довічного терміну за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. На початку лютого 2024 року Володимир Путін заявив в інтервʼю американському блогеру Такеру Карлсону, що в «одній із союзних країн США» відбуває термін «людина, яка з патріотичних почуттів усунула бандита в одній з європейських столиць». Російський лідер натякав на можливість його обміну, проте імені Навального не згадував.