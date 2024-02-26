«Ми шукаємо залу для публічного прощання з Олексієм» – речниця Навального

Публічне прощання з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним планують провести наприкінці цього робочого тижня, тобто до 1 березня. Це випливає із повідомлення речниці Навального Кіри Ярмиш.

«Ми шукаємо залу для публічного прощання з Олексієм. Час: кінець цього робочого тижня. Якщо у вас є належне приміщення, звʼяжіться з нами, будь ласка», — написала Ярмиш у соцмережі X.

Тіло Олексія Навального передали його матері Людмилі Навальній на девʼятий день після смерті політика, 24 лютого. Влада РФ відмовлялася видавати тіло, пояснюючи це тим, що триває дослідча перевірка.

Соратники Олексія Навального казали, що представники Слідчого комітету говорили, що віддадуть Людмилі Навальній тіло сина, якщо вона погодиться поховати його таємно та без публічного прощання. Мати Навального відмовилася виконувати ці вимоги.

Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не чинив тиску на матір Олексія Навального у звʼязку з його майбутнім похороном. Крім того, заявив Пєсков, президент Путін не ухвалював рішення про видачу тіла, тому що «глава держави ці питання ніяк не регулює».