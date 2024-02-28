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Росія: соратники Навального назвали дату його похорону

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого
Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого

Панахида за покійним російським опозиційним політиком Олексієм Навальним відбудеться 1 березня в церкві в районі Мар’їно в Москві, де колись жив критик Кремля.

Речниця Навального Кіра Ярмиш 28 лютого повідомила в дописі на платформі X, колишній Twitter, що після панахиди Навального поховають на розташованому неподалік Борисівському кладовищі.

Напередодні соратники Навального розповіли, що не можуть знайти у Москві залу для проведення церемонії прощання з політиком через відмову ритуальних агенцій і майданчиків надавати їм таку послугу. За словами Ярмиш, у деяких організаціях їм заявили, що приміщення зайняте, в інших відмовили у наданні послуг при згадці прізвища опозиціонера.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого. До того кілька днів його не видавали родичам. Людмила Навальна повідомляла, що у Слідчому комітеті Росії їй поставили ультиматум: або вона погоджується на таємні похорони сина без публічного прощання, або Навального поховають на цвинтарі, де колонія має ділянку.

Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. У висновку про його смерть сказано, що політик помер від природних причин, повідомляли соратники опозиціонера. Інші подробиці не наводяться. За кілька днів до смерті Навального 27-й раз відправили до штрафного ізолятора. Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова політика Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

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