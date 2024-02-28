Росія: соратники Навального назвали дату його похорону

Панахида за покійним російським опозиційним політиком Олексієм Навальним відбудеться 1 березня в церкві в районі Мар’їно в Москві, де колись жив критик Кремля.

Речниця Навального Кіра Ярмиш 28 лютого повідомила в дописі на платформі X, колишній Twitter, що після панахиди Навального поховають на розташованому неподалік Борисівському кладовищі.

Напередодні соратники Навального розповіли, що не можуть знайти у Москві залу для проведення церемонії прощання з політиком через відмову ритуальних агенцій і майданчиків надавати їм таку послугу. За словами Ярмиш, у деяких організаціях їм заявили, що приміщення зайняте, в інших відмовили у наданні послуг при згадці прізвища опозиціонера.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого. До того кілька днів його не видавали родичам. Людмила Навальна повідомляла, що у Слідчому комітеті Росії їй поставили ультиматум: або вона погоджується на таємні похорони сина без публічного прощання, або Навального поховають на цвинтарі, де колонія має ділянку.

Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. У висновку про його смерть сказано, що політик помер від природних причин, повідомляли соратники опозиціонера. Інші подробиці не наводяться. За кілька днів до смерті Навального 27-й раз відправили до штрафного ізолятора. Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова політика Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.