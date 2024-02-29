Європарламент ухвалив резолюцію, в якій смерть Навального названа вбивством, а провина покладена на Путіна

Європейський парламент ухвалив резолюцію у зв’язку зі смертю російського опозиційного політика Олексія Навального. У документі йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін має відповісти за вбивство опозиціонера у колонії.

«За» резолюцію проголосували 506 із 547 євродепутатів.

«Російська влада і особисто Володимир Путін несуть кримінальну й політичну відповідальність за смерть свого найсильнішого опонента Олексія Навального», – сказано в тексті.

На думку депутатів ЄС, вбивство Навального сигналізує про посилення репресій у Росії. Вони вимагають незалежного й прозорого міжнародного розслідування його смерті.

У резолюції сказано, що політична система в Росії контролюється «консолідованим авторитарним режимом із нестримною корупцією», а нинішнє російське керівництво, прикриваючись демократичними процедурами, тримається при владі за рахунок фальшування виборів.

Раніше голова Європарламенту Роберта Мецола в інтерв’ю Радіо Свобода описала нинішню ситуацію в Росії як таку, що «відповідає тому, що ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Росії».

Виступаючи в Європарламенті, вдова опозиціонера Юлія Навальна назвала Володимира Путіна не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.

Юлія Навальна звернулася до депутатів Європарламенту: за її словами, у стані шоку деяким людям здається, що Путіна не можна перемогти.

«Якщо ви дійсно хочете перемогти Путіна, вам необхідно стати новаторами. Необхідно перестати боятися цього, неможливо завдати йому шкоди черговим пакетом санкцій чи резолюцією. Це нічим не відрізнятиметься від того, що вже було зроблено. Він не людина моралі чи принципів, не можна його так сприймати. Олексій зрозумів це дуже давно. Тут ми говоримо не про політику, а про кривавого монстра, Путін – це лідер кримінального угруповання», – зазначила Юлія Навальна.

Похорон Олексія Навального відбудеться 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Тіло Олексія Навального віддали його матері Людмилі минулої суботи, 24 лютого. До того кілька днів його не видавали родичам. Людмила Навальна повідомляла, що у Слідчому комітеті Росії їй поставили ультиматум: або вона погоджується на таємні похорони сина без публічного прощання, або Навального поховають на цвинтарі, де колонія має ділянку.

Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії особливого режиму «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. У висновку про його смерть сказано, що політик помер від природних причин, повідомляли соратники опозиціонера. Інші подробиці не наводяться. За кілька днів до смерті Навального 27-й раз відправили до штрафного ізолятора. Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова політика Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.