Тисячі людей зібралися в Москві на похорон Навального

Родичі та тисячі прихильників Олексія Навального попрощалися з російським опозиціонером у Москві 1 березня. Похорон відбувся після того, як мати Навального домоглася від офіційних осіб видачі тіла свого сина, який помер в арктичній в'язниці за загадкових обставин. Про загибель Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. До цього слідчі шантажували матір політика та вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Джерело: AP, AFP, Reuters