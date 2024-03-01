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Тисячі людей зібралися в Москві на похорон Навального

Родичі та тисячі прихильників Олексія Навального попрощалися з російським опозиціонером у Москві 1 березня. Похорон відбувся після того, як мати Навального домоглася від офіційних осіб видачі тіла свого сина, який помер в арктичній в'язниці за загадкових обставин. Про загибель Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. До цього слідчі шантажували матір політика та вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Джерело: AP, AFP, Reuters

Тисячі людей зібралися 1 березня біля храму ікони Божої Матері в Москві, щоб попрощатися із опозиційним політиком Олексієм Навальним, який помер 16 лютого в колонії особливого режиму у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії
1 Тисячі людей зібралися 1 березня біля храму ікони Божої Матері в Москві, щоб попрощатися із опозиційним політиком Олексієм Навальним, який помер 16 лютого в колонії особливого режиму у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії
Людей, які прийшли попрощатися із Навальним,&nbsp; до храму не пустили, і вони стояли навколо огорожі церкви.
2 Людей, які прийшли попрощатися із Навальним,  до храму не пустили, і вони стояли навколо огорожі церкви.
Труну Навального несуть до церкви
3 Труну Навального несуть до церкви
Батьки Навального: Людмила Навальна та Анатолій Навальний. Людмила Навальна, після повідомлення про смерть сина, поїхала у селище Харп у Ямалі і вимагала, щоб її віддали тіло її сина. Вона особисто зверталася до Путіна...
4 Батьки Навального: Людмила Навальна та Анатолій Навальний. Людмила Навальна, після повідомлення про смерть сина, поїхала у селище Харп у Ямалі і вимагала, щоб її віддали тіло її сина. Вона особисто зверталася до Путіна...
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Про те, що прощання із Олексієм Навальним відбудеться о 14:00 за місцевим часом у церкві в московському районі Мар&rsquo;їно, де раніше жив політик, повідомила в X&nbsp;(раніше Twitter) речниця переслідуваного Кремлем політика Кіра Ярмиш
6 Про те, що прощання із Олексієм Навальним відбудеться о 14:00 за місцевим часом у церкві в московському районі Мар’їно, де раніше жив політик, повідомила в X (раніше Twitter) речниця переслідуваного Кремлем політика Кіра Ярмиш
Під час похорону були посилені заходи безпеки, поліцейські стояли на даху житлового будинку біля церкви
7 Під час похорону були посилені заходи безпеки, поліцейські стояли на даху житлового будинку біля церкви
Люди прощалися з Навальним за межами храму
8 Люди прощалися з Навальним за межами храму
Людей, які прийшли попрощатися із Навальним, відтісняв ОМОН. Люди кидали квіти за огородження, бо їх не пустили на прощання.
9 Людей, які прийшли попрощатися із Навальним, відтісняв ОМОН. Люди кидали квіти за огородження, бо їх не пустили на прощання.
У церкву на прощання впустили тільки рідних та друзів Олексія Навального
10 У церкву на прощання впустили тільки рідних та друзів Олексія Навального
На прощання прийшла і посол США в Росії Лінн Трейсі
11 На прощання прийшла і посол США в Росії Лінн Трейсі
Люди йдуть до Борисовського кладовища у Москві
12 Люди йдуть до Борисовського кладовища у Москві
Місце на кладовищі, де Навального поховали
13 Місце на кладовищі, де Навального поховали
Останні хвилини прощання
14 Останні хвилини прощання
Російські силовики затримували людей біля Борисівського кладовища серед тих, хто хотів попрощатися із Олексієм Навальним&nbsp;
15 Російські силовики затримували людей біля Борисівського кладовища серед тих, хто хотів попрощатися із Олексієм Навальним 
Вид з висоти пташиного польоту на Борисівське кладовище Москви
16 Вид з висоти пташиного польоту на Борисівське кладовище Москви

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