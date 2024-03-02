Росія: на акціях вшанування пам’яті Навального затримано понад 120 людей

У Росії 2 березня люди продовжують приходити віддавати шану на могилу опозиціонера Олексія Навального, який був 1 березня похований у Москві.

Журналісти пишуть, що на кладовищі патрулює багато правоохоронців. Понад 120 людей було заарештовано по всій Росії за участь в акціях вшанування пам’яті опозиційного політика.

У Пскові, як повідомляють місцеві активісти, прибрали квіти, які вдень 1 березня жителі залишили біля Меморіалу жертвам репресій.

Вночі 2 березня стихійні меморіали Навальному зачищали і в московському районі Мар’їно, де раніше проживав опозиціонер.

Схожі події стались і в Астані, столиці Казахстану – квіти прибрали біля пам’ятника «Жертвам голодомору» за кілька хвилин після покладання, але люди продовжили їх приносити.

За даними російських місцевих телеграм-каналів, вранці 2 березня в місті Томську біля Каменю скорботи чергували щонайменше шість правоохоронців. Крім цього, ще щонайменше двоє поліціянтів стоять на Ново-Соборній площі, повідомляє ТВ2.

Вранці 2 березня на Борисівському кладовищі в Москві помітили матір Олексія Навального.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

1 березня Навального поховали у Москві. Було відомо про 67 затриманих у 16 російських містах.

Прихильники політика заявляють, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.