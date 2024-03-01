Австралія запровадила нові санкції проти чиновників РФ через смерть Навального

Австралія запровадила нові санкції проти російських чиновників у зв’язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Міністерства закордонних справ країни.

Зазначається, що «під економічні обмеження потрапили ще троє людей, пов’язаних із колонією, де помер політик». Уточнюється, що санкції приурочені до похорону Навального, який має відбутися 1 березня у Москві.

У повідомленні МЗС також йдеться, що «Австралія закликає провести незалежне та прозоре розслідування у зв’язку зі смертю політика».

Відомо, що нові санкції Австралії торкнуться:

заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерія Бояринєва;

начальника Управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігоря Ракитіна;

начальника ІЧ-3 у селищі Харп Вадима Калініна.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.

Прощання й поховання російського опозиційного політика Олексія Навального мають відбутися на південно-східній околиці Москви 1 березня в умовах посиленої безпеки й інших тактик російської влади, спрямованих на те, щоб зменшити кількість охочих долучитися до церемонії.

Речниця Навального Кіра Ярмиш напередодні повідомила в X, раніше Twitter, що початок церемонії запланований на 14:00 за місцевим часом у церкві в московському районі Мар’їно, де раніше жив Навальний.

Після відспівування Навального поховають на Борисовському кладовищі. Напередодні стало відомо, що на цвинтарі і на сусідній станції метро посилили охорону, а на кожному ліхтарі навколо кладовища встановили камери спостереження.

Команда Навального також закликала прихильників критика Кремля по всьому світу зібратися о 19:00 у своїх часових поясах, щоб вшанувати його пам’ять.