У Росії повідомляють про затримання у день похорону Навального

У Росії повідомляють про затримання у день похорону російського опозиційного політика Олексія Навального.



За даними правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», уже затримано понад 67 людей у 16 російських містах, зокрема у Москві, де відбувалося прощання, відомо про шістьох затриманих.



У Новосибірську поліція затримала щонайменше 18 людей під час покладання квітів на пам’ять про Олексія Навального. Про це повідомляють телеграм-канали «Коалиция Новосибирск 2020» та «Сибирьмедиа». На оприлюднених відеозаписах чути заклики поліцейських припинити участь у «несанкціонованій акції».



Читачі проєкту Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» повідомляють, що всіх, хто приходить покласти квіти до пам’ятника в Новосибірську, одразу відводять до автозаків для перевірки документів.



У Томську поліція теж оточила пам’ятник репресованим. Журналіста та людей, які принесли квіти, поліція кудись відвела, повідомляє телеграм-канал «Улица Бархатная».



У Єкатеринбурзі – також за покладання квітів – затримані щонайменше 10 людей, повідомляє у телеграмі місцевий журналіст Владислав Постніков.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.