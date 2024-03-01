Навального поховали в Москві. На прощання прийшли десятки тисяч людей

Російського опозиційного політика Олексія Навального, який помер у в'язниці за загадкових обставин, поховали на Борисовському кладовищі біля будинку його дитинства в Москві.

Поліція не дозволила десяткам тисяч прихильників приєднатися до панахиди та поховання.



Родичам і близьким людям дозволили бути присутніми в храмі на нетривалій церемонії прощання, перш ніж тіло Навального було доставлено на кладовище для поховання.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що на похоронах звучала музика з фінальної сцени фільму «Термінатор-2» – улюбленого фільму Навального, а також «My Way» Френка Сінатри.



У соцмережах з'явилося фото відкритого гробу Навального. На ньому видно, як його мати і батько сидять поруч із сином, тіло якого вкривають червоні та білі троянди. Позаду стояли десятки інших, у тому числі священнослужителі.



Потім труну винесли з церкви, багато хто кидав квіти на катафалк, куди була завантажена труна з тілом Навального. Деякі з присутніх зламали металеві огорожі, щоб підійти ближче до автомобіля, але ознак сутичок з поліцією не було. Деякі скандували «Росія буде вільною», «Ні війні», «Росія без Путіна», «Ми не забудемо» і «Путін – убивця».



Серед натовпу, який прибув і віддав шану Навальному, була посол США в Москві разом з кількома іншими західними дипломатами.



Тисячі людей пройшли понад два кілометри від храму до кладовища.

Напередодні служби в церкві люди скандували ім’я Навального. Коли його тіло прибуло до церкви, натовп почав аплодувати.



Вдова Навального Юлія, яка з міркувань безпеки проживає за межами Росії, на службу не прийшла. Але вона опублікувала емоційний пост і відео в Instagram, вшанувавши свого чоловіка.



«Я не знаю, як жити без тебе, але я зроблю все можливе, щоб ти там, нагорі, був щасливий за мене і пишався мною. Не знаю, чи вийде у мене це чи ні, але я постараюся», – сказала вона.

Про смерть Навального в колонії на півночі Росії стало відомо 16 лютого. Тіло загиблого політика передали матері лише 24 лютого. У медичному висновку, який показали Людмилі Навальній, зазначили «природні причини» смерті. За словами соратників опозиціонера, до цього слідчі шантажували матір політика й вимагали від неї провести похорон сина «тихо», «в сімейному режимі».

Прихильники політика вважають, що його вбили. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Виступаючи в Європарламенті, вона назвала Володимира Путіна, якого вважає відповідальним за вбивство свого чоловіка, не політиком, а «лідером кримінального угруповання» і наголосила, що боротьба з ним – це «боротьба з мафією». Навальна заявила, що Путін має відповісти «за те, що він зробив з Олексієм Навальним і з сусідньою країною», маючи на увазі Україну. Промову Навальної в Європарламенті зустріли оплесками.