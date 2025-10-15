У Москві заочно заарештували політемігрантів, звільнених торік під час обміну із Заходом

Суд у столиці РФ Москві 15 жовтня заочно заарештував політемігранта Володимира Кара-Мурзу за звинуваченнями в участі в екстремістській організації та поширенні так званих фейків про армію. Про це повідомляє «Медіазона». Клопотання до Басманного суду подала прокуратура.

Згодом «Медіазона» повідомила, що в тій же справі був заарештований інший російський опозиціонер-вигнанець Ілля Яшин.

Раніше цього тижня Кара-Мурзу було оголошено в розшук, а також разом із Іллею Яшиним включено до реєстру терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.

У 2022 році Кара-Мурза був заарештований і згодом засуджений до тривалого терміну за статтею про державну зраду. Яшин був засуджений за статтею про так звані фейки про армію. У серпні 2024 року серед групи російських політв’язнів вони були звільнені за обміном ув’язненими між Росією та західними країнами і зараз живуть за кордоном, де продовжують свою діяльність. Останніми днями увагу привернули переговори про створення при Парламентській асамблеї Ради Європи представництва російської опозиції, в яких бере участь Кара-Мурза.

Нова кримінальна справа пов’язана з тим, що Кара-Мурза та Яшин були серед організаторів антивоєнного маршу в Берліні.

14 жовтня ФСБ звинуватила учасників Антивоєнного комітету Росії, серед яких був і Кара-Мурза, у підготовці насильницького захоплення влади та участі в терористичній спільноті. Повідомлялося зокрема про те, що кримінальну справу порушено проти Михайла Ходорковського, він теж, як і всі засновники Антивоєнного комітету, живе за кордоном. У цій справі про заочний арешт та розшук Кара-Мурзи поки не повідомлялося.



