На окупованій Донеччині заочно судитимуть грузинського політика Барамідзе – він воював на боці України

Грузинського опозиційного політика, колишнього віцепрем’єра Георгія Барамідзе, який кілька місяців воював на боці Збройних сил України, заочно судитимуть на окупованій частині Донецької області – про це зявила російська Генеральна прокуратура, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 2 грудня.

«Прокуратура ДНР (підконтрольне Росії збройне угруповання – ред.) затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі щодо 57-річного громадянина Грузії Георгія Барамідзе. Він заочно звинувачується за частиною 3 статті 359 КК РФ (участь найманця у збройному конфлікті)», – йдеться у повідомленні.

Справу передали до «Верховного суду ДНР». За версією російського відомства, в лютому 2022 року Барамідзе «як найманець» прибув до України та вступив до Грузинського національного легіону.

У Генпрокуратурі стверджують, що він пройшов військову підготовку, після чого до квітня 2022 року брав участь у боях проти російських військовослужбовців. За це він нібито отримав понад 238 тисяч російських рублів (близько 3 тисяч доларів) винагороди.

За інформацією Генпрокуратури РФ, Барамідзе «оголошено в міжнародний розшук, стосовно нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту».

Георгій Барамідзе зараз є секретарем партії «Єдиний національний рух». Він розповів грузинській службі Радіо Свобода, що для нього обвинувачення «не було несподіванкою».

«Коли я був у Києві і потім – я ніколи не приховував, що був там. І зараз цим пишаюся. Соромно було б, якби такі люди, як я, там не були», – сказав Барамідзе.

З урахуванням того, що Росія оголосила його і в міжнародний розшук, політик не виключає певного дискомфорту при пересуванні та згадує випадок Георгія Кінояна, який був затриманий у Вірменії:

«Мені доведеться обережно вибирати, куди їхати, а куди ні, але це смішно порівняно з тим дискомфортом, якого зазнають бійці, які все ще перебувають на передовій в Україні».

Барамідзе також назвав «смішним» твердження російської прокуратури про те, що він отримав «винагороду як найманець».

У лютому минулого року російське видання «Медіазона» опублікувало список громадян різних країн, яких МВС Росії оголосило в розшук як «іноземних найманців». Найбільшу групу у ньому становили громадяни Грузії – 100 осіб.



