У ПАР у справі про вербування на війну до армії РФ затримали п’ятьох осіб

У Південно-Африканській Республіці в межах розслідування фактів вербування громадян цієї країни до російської армії для участі у війні проти України затримані п’ятеро підозрюваних, повідомила поліція країни.

Про арешт чотирьох підозрюваних 29 листопада повідомило видання Bloomberg із посиланням на заяву елітного поліцейського підрозділу ПАР Hawks. Вони були затримані в п’ятницю, 28 листопада, в аеропорту Йоганнесбурга, звідки вони намагалися вилетіти до Росії через Об’єднані Арабські Емірати. 29 листопада їм висунули звинувачення у спробі участі в збройному конфлікті на боці іноземної держави без схвалення уряду.

29 листопада стало відомо про п’ятого підозрюваного. Його ім’я не розкривається, проте місцеве видання Netwerk24 стверджує, що в аеропорту також було затримано журналістку, співробітницю державної медіагрупи SABC Нонкулулеко Мантулу – після повернення з Росії. Стверджується, що вона підозрюється в порушенні національного законодавства, яке забороняє найманство.

Слідство намагається встановити обставини, за яких 17 південноафриканців опинилися в лавах російської армії. Один із цих 17 людей у голосових повідомленнях з фронту стверджує, що був завербований двома людьми, і однією з них була Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, який тепер очолює головну опозиційну партію країни «Спис нації».

Зума-Самбудла нібито обіцяла йому та його товаришам, що вони пройдуть курси підготовки охоронців для роботи у майбутньому на партію її батька. Ошуканим купили квитки до Росії, а там видали військові контракти російською мовою, які південноафриканці підписали, вважаючи, що підписують документи для курсів охоронців. Після цього їх відправили на фронт, із багатьма з них родичі втратили зв’язок.

Влада ПАР раніше повідомляла, що отримувала «сигнали лиха» від своїх громадян, які опинилися в Україні в зоні бойових дій унаслідок обману. Вони обіцяли діяти через «дипломатичні канали», щоб повернути їх додому, але цього поки що не сталося.

За даними ВВС, чиї журналісти ознайомилися із заявами, які надіслала до поліції Дудузіле Зума-Самбудла, вона не заперечує, що брала участь у вербуванні людей, проте каже, що вірила, що йдеться про «законне навчання».

Зі свідчень Зуми-Самбудли випливає, що вона сама проходила в Росії небойовий тренінг. З нею вийшов на зв’язок організатор, якого вона, за її словами, досі не знала і запропонував набрати ще людей – як вона подумала, для участі в аналогічній програмі. Після чого вона «по наївності поділилася інформацією» з іншими людьми, зокрема з членами сім’ї. «Я сама стала жертвою обману, спотворення інформації та маніпуляцій», – стверджує Зума-Самбудла.

За інформацією Bloomberg, кілька людей таким чином були завербовані також у сусідній Ботсвані.

28 листопада агентство Reuters повідомило, що Зума-Самбудла вийшла зі складу Національної асамблеї ПАР через звинувачення у вербуванні військових для Росії.