«Ганьба, що G20 відбудеться в ПАР» – Трамп заявив, що США не братимуть участь у саміті «Групи двадцяти»

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодний представник Сполучених Штатів не візьме участь у саміті країн «Групи двадцяти» (G20) у Південно-Африканській Республіці.

«Це повна ганьба, що G20 відбудеться в ПАР. Африканерів (людей, які походять від голландських поселенців, а також французьких та німецьких іммігрантів) убивають, а їхні землі та ферми незаконно вилучають», – написав Трамп у своїй мережі Truth.

Він додав, що «з нетерпінням чекає на можливість прийняти G20 у 2026 році в Маямі, штат Флорида».

Американську делегацію на саміті G20 у ПАР мав очолити віцепрезидент Джей Ді Венс. Джерела Reuters підтвердили, що Венс на саміт не їде.

Трамп у травні 2025 року, приймаючи в Білому домі президента ПАР Сиріла Рамафосу, звинуватив владу Південно-Африканської республіки в геноциді білого населення, зокрема африканерів, або бурів – нащадків колонізаторів нідерландського походження. Трамп, зокрема, продемонстрував Рамафосі відео про утиски білих у його країні, на якому звучала пісня «Убий бура». Влада ПАР звинувачення в переслідуванні африканерів відкидає.

Саміт «Групи двадцяти» відбудеться 21–22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі. У травні 2025 року держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в саміті у ПАР. Однак згодом заявлялося, що віцепрезидент США все ж таки збирається на саміт.