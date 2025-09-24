Зеленський зустрівся з Рамафосою у Нью-Йорку: ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

«Розповів, що зараз Росія посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про ситуацію на фронті. Наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов», – написав він у телеграмі.

Президент подякував Сирілу Рамафосі за готовність ПАР прийняти таку зустріч і за залученість країни до мирного процесу.

Пресслужба президента ПАР наразі не коментувала цю зустріч.

Напередодні Зеленський провів переговори із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, яка, за його словами, також озвучила готовність своєї країни прийняти зустріч лідерів щодо припинення війни.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».



