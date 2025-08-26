Влада ПАР закликала жінок не відгукуватися на пропозиції із соцмереж про роботу в РФ

Міністерство у справах жінок в адміністрації президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) рекомендувало громадянам країни не приймати пропозиції щодо роботи в Росії, які просуваються в соцмережах, пише Bloomberg.

«Так звані робочі місця, які рекламуються в соцмережах для працевлаштування в Росії, не належать до будь-якої ініціативи уряду. Ми закликаємо нашу молодь бути пильною», – йдеться в заяві міністерства.

Раніше агентство Bloomberg опублікувало матеріал, у якому йшлося, що уряд ПАР проводить розслідування щодо російських компаній, що наймають жительок африканської країни на роботу в рамках ініціатив про співпрацю БРІКС. У влади ПАР виникли побоювання, що жінок можуть вербувати на завод зі складання безпілотників «Шахед» в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Раніше туди обманом наймали на роботу жінок із інших країн Африки та Азії.

Міністерство у справах жінок заявило, що «взаємодіятиме з усіма зацікавленими сторонами», включно з посольством Росії в ПАР та місцевими організаціями, які набирають співробітників від імені «Алабуги».