Влада Грузії видворила з країни понад 1130 іноземців з початку року – Кабахідзе

Міністерство внутрішніх справ Грузії за 11 місяців 2025 року видворило з країни 1131 іноземного громадянина, які перебували в країні без законних підстав, заявив на засіданні уряду 1 грудня прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе.

За його словами, цей показник можна порівняти з кількістю вигнаних «нелегальних мігрантів» за останні сім років, а в 2026 році планується видворити ще не менш як 3500 осіб.

«Згідно з представленою МВС програмою, через три-чотири роки проблема нелегальної міграції буде повністю усунена. Це має важливе значення, у тому числі з погляду безпеки», – заявив грузинський прем’єр.

Громадяни яких країн були видворені з Грузії, Кобахідзе не уточнив. 1 жовтня 2025 року в Грузії набрали чинності нові правила щодо іноземців. Зокрема, підвищені штрафи за порушення термінів перебування в країні та дозволене видворення за порушення правил участі в протестах. Крім того, посилені умови працевлаштування для іноземних громадян: з 1 березня 2026 року для роботи буде потрібний дозвіл на трудову діяльність.

У грудні 2024 року суд у Тбілісі ухвалив видворити росіянина на ім'я Іван та заборонив йому в’їзд до Грузії на п’ять років. Його затримали 30 листопада під час акції протесту проти зупинення переговорів щодо вступу Грузії до ЄС. До цього грузинські силовики побили та видворили до Вірменії громадянина Росії на ім’я Михайло, затриманого також 30 листопада під час протестів.