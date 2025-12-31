Зеленський за 2025 рік прийняв майже сотню лідерів в Україні і відвідав 25 країн – ОП

У 2025 році Президент Володимир Зеленський здійснив близько 60 візитів за кордон, прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні, повідомив сайт глави держави ввечері 31 грудня.

«Одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України. Наприкінці року результатом змістовної, продуктивної та конструктивної роботи української й американської команд стала зустріч на рівні лідерів України та США 29 грудня у Флориді, в резиденції Мар-а-Лаго», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента відзначають, що у 2025 році Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів: по два пакети зі США та Великою Британією, вісім – із Європейським Союзом, по одному – з Канадою та Японією.

«Загалом упродовж року глава держави здійснив 59 візитів до 25 країн: Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Бельгії, Саудівської Аравії, Фінляндії, Норвегії, Франції, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Албанії, Литви, Австрії, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Греції, Іспанії, Ірландії», – інформує сайт Зеленського.

2026-й може стати вже п’ятим роком повномасштабної війни Росії проти Україні, розпочатої за розпорядженням лідера РФ Володимира Путіна в лютому 2022 року. Бойові дії на новорічні свята не припиняються, Москва не пристає на будь-які пропозиції про тимчасове чи постійне припинення вогню.



