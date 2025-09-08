Медведєв пригрозив Фінляндії «крахом державності»

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, опублікував статтю на сайті російського державного агентства ТАСС, в якій виступив із погрозами на адресу Фінляндії. Стаття називається «Нова фінська доктрина: дурість, брехня, невдячність».

Медведєв згадує про події Другої світової війни, звинувачуючи Фінляндію у нападі на СРСР у союзі з гітлерівською Німеччиною і стверджуючи, що нинішнє керівництво Фінляндії будує реваншистські плани.

Вступ Фінляндії до НАТО, посилення її армії, а також надання країною допомоги Україні Медведєв інтерпретує як порушення положень післявоєнних договорів і натякає на можливість, зокрема, вимагати від Фінляндії виплати додаткових репарацій за збитки, завдані СРСР під час Другої світової війни.

Кремлівський чиновник також звинувачує Фінляндію у тому, що вона проводить «конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією» і «готує плацдарм для нападу» на неї. У зв’язку з цим він прямо погрожує Гельсінкі: «Протистояння з нами може призвести до краху фінської державності вже назавжди».

Що саме стало приводом для статті Медведєва, неясно. Фінляндія надає активну підтримку Україні, а її президент Александр Стубб відіграє важливу роль у переговорах лідерів країн ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного врегулювання і підтримки України.

Прокремлівські коментатори активно писали про паралелі, які проводив Стубб між нинішньою ситуацією України і ситуацією Фінляндії під час Другої світової війни – президент Фінляндії зазначав, що країна, втративши частину територій, змогла у протистоянні з СРСР зберегти державність. Перед початком війни з Фінляндією в 1939 році радянське керівництво звинувачувало Фінляндію в агресивних намірах.

У Фінляндії, як і інших країнах НАТО, що межують з Росією, багато політиків попереджають про загрозу можливого нападу з боку РФ. Вони посилаються при цьому і на висловлювання різних російських діячів.

Медведєв став одним із найбільш високопоставлених діячів, які виступили з погрозами.

При цьому президент Росії Володимир Путін неодноразово називав «дурницями» й подібними словами твердження про те, що Росія збирається на когось нападати.