У НАТО назвали загрозою для Гренландії співпрацю Росії та Китаю

У НАТО вважають ключовою загрозою для безпеки Гренландії та Арктики загалом дедалі сильнішу військову співпрацю Росії та Китаю. Про це 22 січня заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Ґринкевич під час пресконференції після засідання Військового комітету Альянсу на рівні начальників генеральних штабів, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

За його словами, конкретне планування окремої арктичної операції НАТО, зокрема, під умовною назвою Arctic Century, наразі не ведеться, оскільки військові не отримували відповідних політичних настанов.

«Ми знаємо, що такі дискусії тривають, і обмірковуємо, як могли б організуватися, але планування ще не розпочалося. Водночас ми готові– у штабквартири SHAPE та в Командування операцій НАТО є значний досвід», – зазначив Ґринкевич.





Водночас генерал наголосив, що найбільш тривожною тенденцією останніх років є активізація спільних дій Росії та Китаю в Арктиці. За його словами, цю тенцендію спостерігають протягом останніх кількох років.

«Це відбувається як у морській сфері зі збільшенням спільних патрулювань, так і в повітряній сфері, де спільно проводяться патрулювання далеких бомбардувальників, тому спільна діяльність, безумовно, зростає. Щоразу, коли наші конкуренти чи потенційні супротивники діяють тким чином, нам потрібно звертати на це увагу», — підкреслив він.

Ґринкевич також звернув увагу, що в регіоні вже триває активна військова діяльність, зокрема, в межах NORAD – двостороннього оборонного командування США і Канади. У Арктиці, зокрема, з бази Космічних сил Пітуфік у Гренландії, проводяться навчання Noble Defender за участі канадських винищувачів та американських літаків-заправників.

Окремо він наголосив, що НАТО має планувати заздалегідь, адже посилення безпеки в Арктиці потребує довготривалих рішень – зокрема, встановлення нових сенсорів, систем виявлення та поступового нарощування присутності.

«Наше завдання – думати не лише про тут і зараз, а й про те, як ці загрози можуть проявитися в найближчі роки», – зазначив верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 21 січня, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі, що вони «сформували рамки для майбутньої угоди щодо Гренландії». За його словами, це рішення, якщо воно буде ухвалене, «стане чудовим для США і всіх країн НАТО». Він не повідомив деталей домовленостей, але згодом ЗМІ повідомили, що Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.



