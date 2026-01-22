Мерц привітав зміну риторики Трампа щодо Гренландії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від погроз силою захопити Гренландію у союзної Данії, назвавши це «правильним кроком».

«Будь-яка погроза захопити європейську територію силою є неприйнятною. Нові мита також підірвуть основи трансатлантичних відносин», – сказав він на щорічних зборах Світового економічного форуму в Давосі.

Мерц також привітав те, що Сполучені Штати «серйозно ставляться до загрози, яку становить Росія в Арктиці».

Раніше Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи. А Трамп казав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

21 січня під час виступу у Давосі на щорічних зборах Світового економічного форуму Трамп заявив, що Сполучені Штати не застосовуватимуть військову силу щодо Гренландії, однак наполіг на необхідності повного контролю над островом із міркувань безпеки.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Президент Росії Володимир Путін 21 січня на засіданні Ради безпеки заявив, що «те, що відбувається з Гренландією, нас зовсім не стосується». Водночас він заявив, що Росія має «досвід вирішення подібних питань зі Сполученими Штатами» і згадав про продаж Росією Аляски в 1867 році. Потім Путін порівняв розмір Аляски з Гренландією та припустив, що за подібною логікою вартість Гренландії може становити «десь близько 200-250 мільйонів доларів» або «ближче до мільярда».

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.